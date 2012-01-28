Тигипко о слиянии с "регионами" и настоящей сковородке

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО не исключает, что в случае объединения Партии регионов и партии «Сильная Украина» войдет в общий избирательный список, однако заявляет, что в исполнительной власти ему работать интереснее, чем в парламенте.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Интер» 27 января вечером.

«В списки (войти – УНИАН) допускаю. В парламент – вы знаете, я работал в парламенте. Скучновато. Исполнительная власть намного тяжелее. Тут настоящая сковородка, но намного интереснее», - заявил С.ТИГИПКО.