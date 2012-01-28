Коммунисты предлагают вернуть гражданам сбережения времен СССР

Народные депутаты Петр СИМОНЕНКО, Валентин МАТВЕЕВ и Петр ЦИБЕНКО (все - КПУ) предлагают возвращать гражданам обесцененные вклады в советском Сбербанке, начиная с 1 июля 2012 года, за счет 50% средств от приватизации и за счет госбюджета в размере не ниже 50% прироста ВВП, полученного за год, который предшествует предыдущему.

Текст соответствующего законопроекта (№9719-1) размещен на официальном сайте Верховной Рады.

Также документом предусматривается определить обесцененные вклады граждан как внутренний госдолг страны.

Авторы законопроекта предусмотрели, что по согласию граждан, в первую очередь инвалидов и пенсионеров, компенсация от обесценивания сбережений советского Сбербанка может проводиться им путем безналичных расчетов проиндексированных вкладов: за задолженность по оплате ЖКУ и квартирной платы, на приобретение лекарств, оплату лечения, ортопедического и стоматологического протезирования, установление телефона, обучение детей и внуков, капитальный ремонт жилья, покупку автомобилей.

Справка УНИАН. Стратегия и способы восстановления обесцененных денежных сбережений и страховых взносов, размещенных до 2 января 1992 года в учреждениях «Сберегательного банка СССР» и государственного страхования СССР, которые действовали на территории Украины, а также в государственных ценных бумагах: облигации Государственной целевого беспроцентного займа 1990 года, облигации Государственного внутреннего выигрышного займа 1982 года, государственные казначейские обязательства СССР, сертификаты Сберегательного банка СССР - определены Законом Украины “О государственных гарантиях восстановления сбережений граждан Украины”.

В соответствии со ст. 6 указанного закона, компенсация гражданам Украины потерь от обесценивания денежных сбережений проводится исключительно в денежной форме за счет государственного бюджета на соответствующий год.

По данным Министерства финансов, компенсация обесцененных вкладов советского Сбербанка будет возобновлена в случае наличия дополнительных средств в государственном бюджете. Законом «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» расходы на мероприятия по постепенной компенсации гражданам потерь от обесценивания денежных сбережений, вложенных в учреждения «Сберегательного банка СССР» и государственного страхования СССР, которые действовали на территории Украины, не были предусмотрены.