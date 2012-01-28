Янукович: выборы в ВР покажут уровень поддержки
08:07, 28 января 2012Политика
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"Создаем равные условия"
Президент Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что следующие парламентские выборы покажут, насколько украинский народ поддерживает политику нынешней власти.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время ланч-конференции в Давосе, организованной Фондом Пинчука.
"Мы создаем равные условия для всех политических сил участия в этих выборах", - отметил он.
Президент напомнил, за год до выборов, был принят соответствующий закон. "И мы дальше будем продолжать работу, усовершенствовать избирательное законодательство. Думаю, создадим избирательный кодекс", - добавил В.ЯНУКОВИЧ.
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