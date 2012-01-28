Тимошенко могла бы остаться на свободе

Советник Президента Украины, руководитель Главного управления по вопросам судоустройства Администрации Президента Андрей Портнов считает, что если бы действовал уже сегодня предложенный Президентом Украины Виктором Януковичем проект УПК, то по 365-й статье не отправляли бы в заключение. Об этом он сказал в прямом эфире Шустер Live.



На вопрос, что было бы с Юлией Тимошенко, если бы уже действовал новый Уголовно-процессуальный кодекс, предложенный Януковичем, А. ПОРТНОВ ни разу не назвал фамилию Тимошенко, но все же сказал: «Суд был бы обязан определить залог в таком случае, и человек, который бы обвинялась по 365-й статье, имел бы все возможности законные не попасть в места предварительного заключения». При этом добавил: «Более того, у адвокатов значительно был бы больший инструментарий для защиты... Ситуация, о которой вы сказали (о ТИМОШЕНКО. - УНИАН), я абсолютно уверен - не повторилась бы, если бы действовал новый Уголовно-процессуальный кодекс".



Со своей стороны адвокат Юлии ТИМОШЕНКО Николай СИРЫЙ в эфире сказал, что даже при нынешнем законодательстве Юлия ТИМОШЕНКО «сидела бы сегодня в этом зале вместе с нами, если бы в Украине были независимые суды, и если бы в Украине не была перецентрализованная прокуратура».



«Те прокуроры, которые приходят в процесс, они не прокуроры, они чиновниками и они пешки. Они спят в процессе, они вообще не следят за процессом, заранее зная, что вопрос уже решен», - подчеркнул адвокат.



При этом добавил, что «если бы в Украине были независимые судьи и независимые прокуроры, они бы правильно применили 365-ю статью и решили, что преступления не было, потому что Тимошенко не совершала никакого уголовного деяния, а она совершила сложное политическое деяние в сложных политических условиях, взяла на себя ответственность... Это решение могут судить только избиратели на выборах».