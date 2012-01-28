Память Героев Крут почтят власть, оппозиция и Тягнибок

В Черниговской области 29 января память Героев Крут почтят представители власти и политических сил.

Как передает корреспондент УНИАН, о мероприятиях на Мемориальном комплексе "Памяти Героев Крут" вблизи с. Памятное Борзнянского района сообщили Черниговская облгосадминистрация, Украинская народная партия и ВО "Свобода".

Официальные мероприятия с участием руководства облгосадминистрации начнутся 29 января в 11 часов. Во время проведения выездного совещания по подготовке церемонии заместитель председателя облгосадминистрации Виктор ТКАНКО особое внимание акцентировал на безопасных условиях пребывания участников мероприятия в связи с резким снижением температуры.

В 12 часов должны начаться мероприятия национал-демократических сил – УНП, "Нашей Украины", других партий и общественных организаций патриотической направленности. В программе предусматриваются панихида, возложение венков, митинг-реквием, посвященный мужественным борцам за независимость Украины.

На 13 часов возле памятника запланировані мероприятия с участием активистов Всеукраинского объединения "Свобода" и их лидера Олега ТЯГНИБОКА.