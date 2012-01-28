Кириленко: милиция охраняет Сталина и Януковича, а оскверняют национальных героев

Народный депутат Украины, лидер партии «За Украину!» Вячеслав КИРИЛЕНКО требует от правоохранителей расследовать обстоятельства разрушения памятника Лесю Курбасу в Харькове.

С соответствующим депутатским обращением он обратился к руководству МВД и Генпрокуратуры, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

Как сообщал УНИАН, 26 января с.г. в Харькове был поврежден барельеф на памятнике выдающемуся деятелю украинского театра Л.Курбасу, который был репрессирован сталинским режимом.

По словам В.КИРИЛЕНКО, в последнее время в Украине разорено большое количество памятников и мемориалов национальным героям. «Это стало возможным из-за бездеятельности правоохранительных органов, которые охраняют памятники Ленину и Сталину и биг-борды ЯНУКОВИЧА», при этом не реагируя на разрушение памятников национальным героям».

«Я требую от правоохранителей возбудить уголовное дело по факту разорения памятника Лесю Курбасу, в кратчайшие сроки провести расследование и найти вандалов», - сказал он.

Также лидер партии «За Украину!» сообщил, что еще год назад зарегистрировал в парламенте проект закона об усилении уголовной ответственности за надругательство над могилами участников борьбы за свободу и независимость Украины, жертв репрессий и геноцида, но коммуно-региональное большинство до сих пор блокирует его рассмотрение.

Как сообщал УНИАН, 26 января с.г. в Харькове разорена могила выдающегося театрального деятеля Леся Курбаса.

Как сообщила начальник Отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области Лариса ВОЛКОВА, поврежден барельеф на надгробном памятнике Л.Курбасу, что на харьковском городском кладбище №17. Когда именно это произошло, неизвестно, следов нет, поскольку все занесено снегом, который выпал в Харькове в последние дни, отметила Л.ВОЛКОВА.

Она сообщила, что сегодня утром на месте события работает следственно-оперативная группа.

Л.ВОЛКОВА также прибавила, что это не первый случай разрушения могилы Л.Курбаса в Харькове. В прошлом году на надгробии были сбиты буквы.