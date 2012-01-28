На Банковой хотят, чтобы УПК был принят уже в феврале

"Не изменяя его суть, это очень важно"

СоветникПрезидентаУкраины,руководительГлавного управления по вопросамсудоустройстваАдминистрацииПрезидентаАндрейПОРТНОВсчитает,чтоУголовно-процессуальныйкодекс должен бытьпринятвпервом чтениивпервый день работыпленарной сессииВерховной Рады.Об этом он сообщилвпрямом эфиреШустерLive.



А.ПОРТНОВотметил:"Мыпланируем10 числа(видимо,речь идет о19 февраля,поскольку 7февраля начинаетсяноваясессияпарламентаУкраины.-УНИАН)пройтипарламентский комитет по вопросамправоохранительной деятельности,и10 числапопытатьсявпервом чтениивпарламентепринять этотзакон".



При этомотметил,что"потом,послетого,каквсеисправленияпоступят,на первомсессионной неделепослетого,как пройдетдвухнедельный срок,которыйдаетсясогласно регламентуВерховной Рады,мыпланируемпроситьпарламентпринять этотзаконво втором чтении, неизменяяегосуть,этооченьважно",-уточнилруководительГлавного управления.



"После этогопланируемподписатьу главы государства,чтобычерезнекоторое времяонначал действовать",-подчеркнулА.ПОРТНОВ.

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