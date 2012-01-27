Янукович: Украина видит свое будущее в Евросоюзе

Украина видит свое будущее в Европейском Союзе и стремится стать полноправным членом ЕС.

Об этом заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на сессии Всемирного экономического форума «Будущее Евразии», сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

В.ЯНУКОВИЧ заметил, что членство в Евросоюзе является залогом демократического развития Украины, ее экономического процветания, личной свободы и благосостояния каждого гражданина.

Президент оценил 2011 год как плодотворный в контексте евроинтеграции Украины. Он, в частности, напомнил о завершении переговоров относительно Соглашения об ассоциации, включая создание углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

В то же время, заметил Президент, еще одним из приоритетов внешней политики Украины является расширение географии наших международных отношений, налаживание сотрудничества с новыми партнерами на всех материках, в первую очередь со странами Азии.

В.ЯНУКОВИЧ также отметил, что Украина остается надежным партнером в энергетической сфере, который в полном объеме выполнял, и будет выполнять свои обязательства.