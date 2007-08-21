Ющенко поехал в Херсонскую область

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с однодневной рабочей поездкой в Херсонскую область.

Как сообщает пресс-служба главы государства, планируется, что в г. Таврийске В.ЮЩЕНКО примет участие в торжественном открытии предприятия по сборке тяжелой спецтехники «ПетроНикс» и ознакомится с производственными мощностями предприятия.

Также Президент собирается посетить ОАО «Каховский завод электросварочного оборудования» и пообщаться с его рабочими.

Кроме этого, во время поездки В.ЮЩЕНКО планирует провести встречу с руководителями аграрных предприятий региона.

Запланировано также короткое общение главы государства с представителями СМИ.

В поездке В.ЮЩЕНКО сопровождает заместитель главы Секретариата Президента Виктор БОНДАРЬ.