Ющенко поехал в Херсонскую область
Президент взял с собой Бондаря
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с однодневной рабочей поездкой в Херсонскую область.
Как сообщает пресс-служба главы государства, планируется, что в г. Таврийске В.ЮЩЕНКО примет участие в торжественном открытии предприятия по сборке тяжелой спецтехники «ПетроНикс» и ознакомится с производственными мощностями предприятия.
Также Президент собирается посетить ОАО «Каховский завод электросварочного оборудования» и пообщаться с его рабочими.
Кроме этого, во время поездки В.ЮЩЕНКО планирует провести встречу с руководителями аграрных предприятий региона.
Запланировано также короткое общение главы государства с представителями СМИ.
В поездке В.ЮЩЕНКО сопровождает заместитель главы Секретариата Президента Виктор БОНДАРЬ.