ПАСЕ не исключает санкций против Украины

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не исключает применения санкций против Украины за невыполнение своих требований.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в резолюции “Функционирование демократических институтов в Украине”, принятой сегодня на сессии ПАСЕ в Страсбурге.

За резолюцию проголосовали 69 депутатов, против - 8, воздержались - 14.

“Ассамблея предлагает Мониторинговому комитету внимательно следить за ситуацией и предлагать дальнейшие мероприятия, которые могут быть осуществлены Ассамблеей в соответствии с ситуацией, включая возможное рассмотрение санкций, если требования Ассамблеи не будут выполнены”, - написано в документе.

“Ассамблея считает, что реализации ее рекомендаций и, в частности, тех, что касаются криминального преследования членов бывшего правительства, будет сигнализировать о преданности власти нормам и ценностям Совета Европы”, - объяснили депутаты ПАСЕ.

Предложение отметить в резолюции возможность будущих санкций, было высказано группой депутатов во главе с депутатом из Нидерландов Питером ОМТЦИГТОМ, и поддержано утром Мониторинговым комитетом ПАСЕ, а позже – всей Ассамблеей.