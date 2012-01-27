ПАСЕ не исключает санкций против Украины
Будут мониторить ситуацию
Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не исключает применения санкций против Украины за невыполнение своих требований.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в резолюции “Функционирование демократических институтов в Украине”, принятой сегодня на сессии ПАСЕ в Страсбурге.
За резолюцию проголосовали 69 депутатов, против - 8, воздержались - 14.
“Ассамблея предлагает Мониторинговому комитету внимательно следить за ситуацией и предлагать дальнейшие мероприятия, которые могут быть осуществлены Ассамблеей в соответствии с ситуацией, включая возможное рассмотрение санкций, если требования Ассамблеи не будут выполнены”, - написано в документе.
“Ассамблея считает, что реализации ее рекомендаций и, в частности, тех, что касаются криминального преследования членов бывшего правительства, будет сигнализировать о преданности власти нормам и ценностям Совета Европы”, - объяснили депутаты ПАСЕ.
Предложение отметить в резолюции возможность будущих санкций, было высказано группой депутатов во главе с депутатом из Нидерландов Питером ОМТЦИГТОМ, и поддержано утром Мониторинговым комитетом ПАСЕ, а позже – всей Ассамблеей.