В МИД считают резолюцию ПАСЕ «победой здравого смысла»

Только что принята резолюция Парламентской Ассамблеи Совета Европы по Украине стала «победой сбалансированных оценок и здравого смысла над очередными попытками перенести внутриполитическую борьбу на европейскую площадку».

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении департамента информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

«Критические замечания, содержащиеся в резолюции, в целом направлены на поощрение Украины к проведению правовых и политических реформ. Именно над этим сегодня работает украинская власть, выполняя обязательства Украины перед Советом Европы, которые предыдущие правительства не смогли реализовать с 1995 года. Об этом свидетельствует, в частности, внесение Президентом Украины на рассмотрение Верховной Рады проекта нового Уголовно-процессуального кодекса, разработанного в соответствии со стандартами СЕ», – отмечают в МИД.

Также в ведомстве заверяют, что «в обозримой перспективе Украина полностью выполнит свои обязательства перед СЕ».

«Принятию резолюции предшествовала основательная дискуссия в стенах ПАСЕ, которая продемонстрировала стремление европейских политиков глубоко понять все особенности демократических процессов в Украине, а не судить о них на основании рассказов эмиссаров отдельных политических сил», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня вечером на сессии в Страсбурге Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию "Функционирование демократических институтов в Украине".

В документе ПАСЕ, в частности, выразила обеспокоенность состоянием здоровья заключенных бывших чиновников Украины: экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, бывшего исполняющего обязанности министра обороны Валерия ИВАЩЕНКО и бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Также ПАСЕ выступила за отмену обвинений членам бывшего правительства Украины.

Ассамблея призвала Украину немедленно провести Конституционную реформу с учетом выводов Венецианской комиссии, а также выразила обеспокоенность несовершенством нового закона о выборах в Украине.

ПАСЕ не исключила применения санкций против Украины за невыполнение ее требований.

За эту резолюцию проголосовали 69 депутатов, против - 8, воздержались - 14.