ПАСЕ предлагает Януковичу освободить политзаключенных

Парламентская Ассамблея Совета Европы выступает за отмену обвинений членам бывшего правительства Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в резолюции “Функционирование демократических институтов в Украине”, одобренной сегодня на сессии ПАСЕ в Страсбурге.

За резолюцию проголосовали 69 депутатов, против - 8, воздержались - 14.

“Ассамблея считает, что статьи 364 и 365 украинского Уголовного кодекса являются слишком широкими для применения и эффективно дающими возможность для криминализации пост-фактум нормального принятия политических решений. Это противоречит принципу верховенства права и является неприемлемым. Ассамблея, таким образом, призывает власти немедленно изменить эти две статьи Уголовного кодекса, в соответствии со стандартами Совета Европы и снять все обвинения против членов бывшего правительства, которые базируются на этих положениях”, - отмечается в резолюции ПАСЕ.

При этом, депутаты обратились к Президенту Украины с просьбой рассмотреть все возможные легальные средства, которыми он может воспользоваться, для освобождения бывших членов правительства и предоставления им разрешения на участие в предстоящих парламентских выборах.

В документе подчеркивается, что оценка политических решений и их последствий является прерогативой парламентов и избирателей, но не судов. При этом, депутаты ПАСЕ высказались за внедрение в Украине соответствующих международных стандартов относительно разделения политической и уголовной ответственности.

В документе также выражается сожаление по поводу многочисленных нарушений в ходе судебных процессов против членов бывшего правительства, которые, по мнению Комитета, могли лишить возможности обвиняемым иметь честный судебный процесс, в духе статьи 6-й Европейской конвенции по правам человека.

При этом, Ассамблея приняла во внимание тот факт, что Европейский суд по правам человека решил рассмотреть заявление бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО по ускоренной процедуре.

Резолюция также отмечает, что все нарушения в ходе судебных процессов против членов бывшего правительства являются результатом неполноценности судебной системы Украины.