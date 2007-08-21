Суд обязал ЦИК выполнить желание НУ-НС и БЮТ

Окружной административный суд Киева обязал Центральную избирательную комиссию определить порядок подтверждения невозможности избирателя самостоятельно передвигаться и голосовать на избирательном участке.

Как сообщает "Коммерсант-Украина", такое решение суд принял в понедельник, рассмотрев иски Блока Юлии Тимошенко и блока "Наша Украина-Народная самооборона".

Коллегия судей признала неправомерным постановление ЦИК "в части утверждения формы заявления избирателя, который временно не в состоянии передвигаться самостоятельно, с просьбой обеспечить ему возможность голосования дома".

Суд обязал ЦИК принять постановление, в котором должны быть утверждены обязательные требования к заявлениям о голосовании дома, а также определить процедуру проверки информации, изложенной в этих заявлениях.

"К сожалению, как и предыдущие решения этого суда, касающиеся регистрации БЮТ, это решение доверия не вызывает", - сказал представитель Партии регионов в ЦИК Владислав ЗАБАРСКИЙ.

По его словам, территориальные комиссии наделены достаточными полномочиями для проверки обоснованности голосования на дому в каждом конкретном случае.

"В действительности, никаких оснований для того, чтобы воспользоваться голосованием на дому с целью фальсификации, быть не может", - убежден В.ЗАБАРСКИЙ.

Он уверен, что в случае усиления требований около 2 млн. избирателей не смогут проголосовать на дому.

Как известно, ЦИК постановлением от 13 августа предусмотрел, что лицам, желающим проголосовать дома, достаточно подать простое заявление.