Присяжнюк: налоговый долг удалось свести к нулю

По инициативе председателя Киевской областной государственной администрации Анатолия ПРИСЯЖНЮКА состоялось первое в этом году заседание регионального Комитета по экономическим реформам, на котором обсуждались результаты работы в 2011 году по легализации выплаты заработной платы, сокращению задолженности по платежам в бюджет и уплате единого взноса в Пенсионный фонд Украины, и перспективы увеличения поступлений в местные бюджеты за счет улучшения бизнес-климата в области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КОГА, на заседании присутствовали прокурор Киевской области Михаил ВИТЯЗЬ, председатель налоговой администрации в Киевской области Олег НИЗЕНКО и начальник управления налоговой милиции Владимир НЕСТОРЕНКО.

Всем председателям райгосадминистраций и мэрам городов было поручено по результатам проверок сформировать перечень предприятий, допустивших рост налогового долга, и провести с ними соответствующую работу.

«В прошлом году нам удалось свести налоговый долг к нулю, но этого мало. Мы должны работать над тем, чтобы государственная казна постоянно наполнялась», - подчеркнул А.ПРИСЯЖНЮК, добавив также, что залогом успеха является плодотворное сотрудничество власти и частного сектора.