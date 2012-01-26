Янукович оценил как «блестящее» сотрудничество Украины и ЕБРР

Украина ценит сотрудничество с Европейским банком реконструкции и развития, поскольку банк является важным партнером в вопросах развития стратегических инвестиционных проектов.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, об этом Виктор ЯНУКОВИЧ заявил во время встречи с Президентом ЕБРР Томасом МИРОВЫМ в Давосе.

«ЕБРР является постоянным стратегическим партнером Украины в вопросах инвестиций, развития стратегических инвестиционных проектов, и мы это очень ценим», - подчеркнул глава государства.

Он оценил как блестящее сотрудничество Украины и Банка в реализации ряда проектов. Одним из важнейших Президент назвал проект по строительству объекта «Укрытие» на Чернобыльской АЭС, фактически направленный на обеспечение безопасности всей Восточной Европы.

«Я хочу лично вам поблагодарить за это сотрудничество», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Глава государства также обратил внимание на успешную реализацию Украиной и ЕБРР проектов, связанных с развитием инфраструктуры, сооружением энергетических объектов, – речь идет об отраслях атомной и гидроэнергетики, строительстве линий электропередач.

«Это те проекты, которые в целом создают условия для развития экономики Украины», - подчеркнул Президент.

В.ЯНУКОВИЧ поблагодарил Т.МИРОВА за его личный вклад в развитие отношений Украины из ЕБРР.

«Хочу поблагодарить вас за постоянный интерес к Украине и возможность обсудить состояние и перспективы нашего дальнейшего сотрудничества», - сказал он.

В ходе беседы стороны также обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества Украины и ЕБРР.

Как сообщал УНИАН, 25-27 января 2012 года Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ находится с рабочим визитом в Швейцарской Конфедерации, где участвует в мероприятиях Всемирного экономического форума в Давосе.