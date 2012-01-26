"Чернобыльцы" начали бессрочную акцию

В Харькове ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС начали бессрочную акцию протеста с требованием выполнения Закона «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы».

Как сообщил корреспонденту УНИАН один из организаторов акции, чернобылец Владимир ПРОСКУРИН, ликвидаторы намерены выходить на площадь Свободы ежедневно, пока не «будет позитивных сдвигов».

В.ПРОСКУРИН напомнил, что участники акции также настаивают на отставке заместителя председателя Харьковской облгосадминистрации по социальным вопросам Игоря ШУРМЫ, при попустительстве «которого происходит фабрикование уголовных дел в отношении харьковских чернобыльцев».

«Мы будем протестовать, будем поднимать людей и обращаться ко всем депутатам всех уровней с просьбой поддержать чернобыльцев», - отметил В.ПРОСКУРИН.

По его словам, следующее выступление активистов харьковских чернобыльских организаций начнется завтра в 10.00 на площади Свободы перед Домом советов.