Президент ПАСЕ протягивает Тимошенко руку помощи

Президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы Жан-Клод МИНЬОН обещает помочь бывшему премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО в той сложной ситуации, в которой она оказалась.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент ПАСЕ заявил сегодня украинским журналистам в Страсбурге.

Ж.-К.МИНЬОН сообщил, что написал и передал с Евгенией ТИМОШЕНКО небольшое письмо ее матери.

“Я сказал, что у нее есть много друзей, что ее не забыли, и что много усилий будет приложено для того, чтобы помочь ей в этой ситуации”, - сказал Президент ПАСЕ.

Он отметил, что лично обеспокоен ситуацией с заключением Ю.ТИМОШЕНКО, поскольку знает ее лично - встречался с бывшим украинским премьером в прошлом году незадолго до ее взятия под стражу.

Президент ПАСЕ также пообещал внимательно следить за развитием событий в Украине.

Ж.-К.МИНЬОН отметил, что сегодня также встречался с министром иностранных дел Украины Константином ГРИЩЕНКО. “Я встречался с ГРИЩЕНКО и сказал ему несколько вещей, в частности, выразил нашу обеспокоенность условиями содержания ТИМОШЕНКО. Он меня услышал”, - сказал Президент ПАСЕ.