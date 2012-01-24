Против Попова использовали грязные технологии в Интернете

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ опровергает информацию о наличии собственной страницы в социальной сети Facebook.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на А.ПОПОВА.

Страница, подписанная именем Александра ПОПОВА в социальной сети Facebook, фальшива и не имеет никакого отношения к председателю КГГА, подчеркивается в сообщении.

По словам А.ПОПОВА, он регулярно следит по сообщениям и обсуждениями в социальных сетях, однако собственной страницы не ведет.

«Я намерен открыть свою страницу в сети Facebook и других социальных сетях, однако пока такой не имею. Я считаю социальные сети очень прогрессивным и современным методом общения. Впрочем, жаль что их используют и для грязных технологий, и подделки информации. К странице, подписанной моим именем, я не имею никакого отношения, и прошу киевлян не доверять размещенной там информации», – сказал А.ПОПОВ.

Как объясняют в КГГА, фальшивая страница А.ПОПОВА появилась в сети Facebook около двух недель назад. Раньше на ней публиковалась информация из официального сайта КГГА и из средств массовой информации.