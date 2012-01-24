Политолог: Объединение оппозиции не даст результата

Объединение оппозиции не даст результата, на который рассчитывает избиратель.

Об этом ЛІГАБізнесІнформ заявил глава правления Института украинской политики, заместитель главы партии Сильная Украина Кость Бондаренко, комментируя договоренность основных оппозиционных партий сформировать единый список на мажоритарных округах.

"У каждого из руководителей партий есть свои финансисты, люди с амбициями, руководители областных организаций, которые хотели бы попасть в Верховную Раду и уже "окучивают" те или иные округа", - заявил Бонгдаренко.

"Представьте себе какой-нибудь округ. Допустим, в Житомирской области. Приходят к тебе и говорят: ты нам не подходишь, есть другой кандидат от оппозиции. Разумеется, человек, который вложил в себя уже немало средств, не станет мириться с таким положением дел, перестанет отчислять деньги в фонд партии и пойдет как самовыдвиженец, где будет уже без церемоний мочить коллег по оппозиции", - подчеркнул политолог.

По его словам, все попытки подобного объединения, предпринимавшиеся украинской оппозицией в разное время, доказывали несостоятельность подобных проектов.

"Менталитет наших политиков - но не народа - диктует "гетманщину" и противостояние. Дай им, конечно, Бог. Но лично я скептически отношусь к этой затее", - сказал политолог.

При этом, отметил эксперт, получить большинство в следующем парламенте оппозиции не удастся. "Это почти невозможно. По мажоритарке - точно не выйдет победить, а партийных списков не хватит", - добавил Бондаренко.

"Но даже если допустить, что оппозиция победит с перевесом в один голос, то это совершенно ничего не изменит в стране, потому что провести какие-либо свои изменения им не удастся. Единственное, что они смогут делать - блокировать работу власти, блокировать принятие законов. Но демонстрировать конструктивную работу не получится", - считает он.

Украинская правда