Ландик: Я боюсь, что Машу убьют, а на меня повесят

Скандальный депутат Луганского горсовета Роман Ландик, который летом в ресторане избил модель Марию Коршунову, дал первое интервью после освобождения из СИЗО, где провел более полугода. Напомним, суд признал Романа виновным в хулиганстве и приговорил к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

Он заявил, что будет подавать апелляцию и обращаться в Европейский суд. «Приговор мне написали еще до того, как ударили по голове! Как только в Европе увидят дело, у них волосы дыбом встанут, — сказал Ландик луганскому интернет-изданию «Восточный вариант». — Видео, которое выложено в Интернете, смонтировано — там видно, что я ее тяну, но непонятно, что я в милицию ее тяну».

Также Ландик рассказал, что в Луганском СИЗО его лишили «привилегий»: «Поставили заслон на «кормушку» — мне одному. Даже у тех, кто пожизненно сидит, нет замков, а мне поставили, чтобы я не мог ни еду получить, ни книги из библиотеки... У меня ребенок родился — я даже голоса его не слышал».

А насчет избитой им Коршуновой Ландик сказал: «Я боюсь, что они ее сейчас убьют и на меня повесят. Ее жизни, и правда, угрожает опасность». Сейчас Роман Ландик занимается восстановлением сил, о работе пока не думает.

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