Москаль обвинил в «крышевании» контрабанды обладминистрацию, таможню, СБУ и милицию

Народный депутат Украины, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Геннадий МОСКАЛЬ обвинил Черновицкую областную государственную администрацию и управление СБУ в «крышевании контрабанды».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время чат-конференции в местной газете «Час». При этом депутат не назвал фамилий.

По просьбе все же назвать имена и фамилии, Г.МОСКАЛЬ заявил, что это «Черновицкая ОГА, СБУ в Черновицкой области, Черновицкая областная таможня и УМВД в Черновицкой области».

По его словам, «если бы они не крышевали контрабандистов, их бы в области не было. Можно посадить всех, кого я называл по кличкам, но если эти структуры и в дальнейшем будут крышевать данный вид деятельности, то появятся новые фигуранты. Свято место пусто не бывает, а тем более доходное».

Отвечая на уточняющий вопрос, будет ли народный депутат добиваться того, чтобы «за организацию контрабанды судили бывшего начальника Черновицкой областной таможни Александра ВДОВИЧЕНКО и главу Черновицкой ОГА Михаила ПАПИЕВА», он заявил, что будет добиваться, чтобы «судили всех причастных и способствовавших расцвету контрабанды в Черновицкой области, а также крышевавших их деятельность».

Как сообщал УНИАН, в конце декабря прошлого года народный депутат от фракции НУ-НС Г.МОСКАЛЬ вступил в партию “Фронт Змін”.

По его признанию, он «никогда не был членом партии «Народная самооборона». «Они («Народная самооборона» - УНИАН) не имели ни человеческого ресурса для партии, ни финансового. А сегодня «Народная самооборона» идет в БЮТ. Я не то, что их не уважаю, но я выбрал другой путь. Думаю, что все карликовые партии должны исчезнуть и должно состояться укрупнение. И только затем можно рассчитывать на победу в 2012 году», - подчеркнул народный депутат.

На Буковине большинство местных экспертов и оппозиционных политиков не исключают того, что на парламентских выборах 2012 года Г.МОСКАЛЬ будет баллотироваться от партии «Фронт Змін» по мажоритарному избирательному округу в Черновцах.