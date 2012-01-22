Наливайченко: только единый список оппозиции даст победу

На следующих парламентских выборах оппозиция должна сформировать единый избирательный список по всей стране и на мажоритарных округах.

Об этом председатель политсовета «Нашей Украины» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявил сегодня на Софийской площади в Киеве во время совместной акции оппозиции по случаю Дня Соборности, сообщает пресс-служба партии.

«Мы всегда побеждали, когда были вместе. Единство украинских оппозиционных сил – залог победы на выборах 2012 года. И это - опора государственности», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

По его мнению, заявлений и деклараций мало, только единый список оппозиции даст шанс на победу.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО выразил убеждение, что настоящая оппозиция не должна быть закрытым клубом. «Оппозиция - это не масонская ложа, и должна действовать открыто и включить в список общественных деятелей. Я хочу настоящего единства, и вместе с моими единомышленниками выступаю за то, чтобы сформировать широкий фронт народной оппозиции, в который должны войти и общественные организации, и все небезразличные люди», - подчеркнул политик.

«Только вместе мы выберем власть, которая защитит наши общие права», - уверен В.НАЛИВАЙЧЕНКО.