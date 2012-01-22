Руководство государства почтило память Шевченко и Грушевского

В День Соборности и Свободы Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ возложил цветы к памятникам выдающимся украинским деятелям - Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, в церемонии также приняли участие премьер-министр Николай АЗАРОВ, первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА, секретарь СНБО Раиса БОГАТЫРЕВА, глава Киевской городской госадминистрации Александр ПОПОВ, члены правительства, представители духовенства и общественности.

После возложения цветов В.ЯНУКОВИЧ и другие участники церемонии отбыли в Национальный дворец искусств «Украина», где примут участие в торжественном собрании по случаю Дня Соборности и Свободы Украины.