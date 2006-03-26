Тимошенко не верит в ядерный взрыв

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО уверенна, что после выборов 26 марта не дойдет до роспуска нового парламента из-за проблемы создания коалиции, а также новый парламент не начнет процедуру импичмента главе государству.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила в интервью «Украинские правде».

Она уверенна, что роспуск парламента не состоится: «Я очень хорошо знаю психологию народных депутатов. Когда встанет реальная угроза роспуска, то создадут и конституционное большинство, уже не говоря об обычном».

«Кроме того, я бы не игралась такими технологиями, как роспуск Верховной Рады. В политике роспуск парламента – это как ядерный взрыв. В Конституции выписана норма о роспуске Верховной Рады, которая должна иметь, скорее всего, сдерживающий характер, а не служить побуждением к действию», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Также, по ее убеждению, в новом парламенте невозможным является начало процедуры импичмента.

«Мы не для того вместе избирали с таким трудом ЮЩЕНКО Президентом, чтобы сейчас говорить об импичменте», - говорит Ю.ТИМОШЕНКО.