Литвин нанял американских политтехнологов из Mariner Group

Примеру ПР, БЮТ и НУНС, которые, как известно, пользуются услугами американских политехнологов, последовали и некоторые другие политики и партии. По информации, которая присутствует в профессиональных кругах, на Владимира Литвина и его блок уже работают специалисты из Mariner Group. В эту команду входят такие известные американские лоббисты, как Стивен Пиджен, Роджер Стоун, Гарри Келлнер, Бернар Уитмен и Майкл Капутто. Все они долгое время и достаточно успешно работали с представителями Демократической партии. В том числе и с экс-президентом Биллом Клинтоном.

Хотя работа таких серьезных специалистов и не гарантирует победу, но само их присутствие, а тем более контакты в высших эшелонах американской власти и с международными организациями, которые будут отслеживать ход выборов, дает определенную гарантию от применения админресурса против блока Литвина. А ведь именно он стал - если верить самому Владимиру Михайловичу - основной причиной поражения блока на прошлых выборах. Сейчас же в случае подобных манипуляций наличие именитых иностранных специалистов даст возможность поднять серьезный резонанс на международном уровне. Таким образом, Литвин, очевидно, решил играть опять по-крупному.

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