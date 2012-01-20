Тюремщики считают, что Луценко «косит»

В Государственной пенитенциарной службе Украины отмечают, что у экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО нет медицинских противопоказаний относительно его участия в судебных заседаниях.

Как говорится в сообщении на сайте пенитенциарной службы, сегодня Ю.ЛУЦЕНКО отказался от участия в судебном заседании, о чем работниками Киевского СИЗО был составлен соответствующий акт.

В сообщении также отмечается: “В то же время, согласно заключению медперсонала Киевского СИЗО, состояние здоровья Ю.ЛУЦЕНКО в настоящее время является удовлетворительным, медицинских противопоказаний относительно его участия в судебных заседаниях нет”.