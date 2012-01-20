Члена “Свободы” обвиняют в избиении бойцов “Беркута”

Журналиста газеты Всеукраинского объединения «Свобода» Эдуарда ИГОЛЬНИКОВА обвиняют в избиении “беркутовцев” во время акций протеста в ноябре прошлого года под Верховной Радой, сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Свобода”.

18 января Э.ИГОЛЬНИКОВА вызвали на допрос в Печерский райотдел милиции в качестве обвиняемого в избиении сотрудников спецподразделения «Беркут» в столкновениях под Верховной Радой 3 ноября 2011 года. Ему инкриминируют ст. 297 Уголовного кодекса (хулиганство), которая предусматривает от 3 до 5 годов лишения свободы.

В ВО “Свобода” напомнили, что 3 ноября во время акции возле Верховной Рады были задержаны журналист, руководитель пресс-службы Киевской городской организации «Свободы» Кирилл БАБЕНЦОВ и журналист газеты ВО «Свобода» Э.ИГОЛЬНИКОВ. Задержанных обвинили в нарушении правопорядка и продержали в отделении милиции несколько часов, после чего состоялся суд. По обвинению в административном правонарушении они были признаны невиновными.

Также из-за события в тот день было возбуждено уголовное дело по факту избиения сотрудников спецподразделения «Беркут», по которому К.БАБЕНЦОВ и Э.ИГОЛЬНИКОВ проходили как свидетели.

Однако 18 января Э.ИГОЛЬНИКОВУ позвонило по телефону лицо, которое представилось «старшим следователем Печерского отделения милиции Николаем САМОЙЛЕНКО». Он вызвал свободовца на допрос уже в качестве обвиняемого, а не свидетеля. Хотя письменного вызова в милицию Э.ИГОЛЬНИКОВ не получал, следователь заявил, что в случае неявки его в отделение будут применены принудительные меры для доставки его на допрос, говорится в сообщении.