Луценко судят уже двенадцать часов подряд

Коллегия судей Печерского районного суда Киева уже 12-й час продолжает судебное заседание по рассмотрению уголовного дела против экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, за сегодняшний день допрошено 5 свидетелей из 9-ти, вызванных на 9 часов утра. При этом еще четверо свидетелей ожидают своей очереди за дверью зала заседания.

Около 20.00 в зал судебных заседаний были вновь допущены журналисты, которые ранее были удалены по решению председательствующего в процессе судьи Сергея ВОВКА.

Также в здании суда продолжает дежурство бригада «скорой помощи», которая сегодня неоднократно предоставляла Ю.ЛУЦЕНКО медицинскую помощь.

Как долго продлится сегодняшнее судебное заседание, никто из участников процесса сказать не может.

За 9 месяцев слушания дела Ю.ЛУЦЕНКО в суде такой случай, когда суд продолжается после окончания рабочего дня (Печерский суд работает с 09.00 до 18.00), происходит впервые.