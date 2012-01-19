56% украинской молодежи хотят уехать из страны (опрос)

56% молодежи в возрасте от 16 до 26 лет хотели бы уехать из Украины.

Как сообщает журнал Weekly.ua, такие результаты были получены в результате опроса студентов Институтом демографии и социальных исследований им. Птухи (при поддержке Программы равных возможностей ПРООН). Были опрошены студенты из шести городов – Киева, Запорожья, Ивано-Франковска, Одессы, Умани и Хмельницкого.

Эксперты говорят, что готовность уехать и сам отъезд – это разные вещи, но тенденция удручающая, и властям есть, над чем работать.

Активизации выездных настроений способствует низкий уровень жизни в стране, пессимистичные настроение в молодежной среде, а также нацеленность на воссоединение семей. «Часть трудовых мигрантов, которые раньше освоились за границей, теперь будут забирать туда из Украины свои семьи. Это продолжение четвертой волны миграции, которая у нас была после распада Советского Союза», - полагает Алексей ПОЗНЯК, заведующий отделом миграционный исследований Института демографии и социальных исследований им. Птухи.