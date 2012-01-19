Жертва Ландика смирилась с решением суда

Потерпевшая по делу депутата Луганского горсовета Романа ЛАНДИКА Мария КОРШУНОВА не собирается обжаловать решение Ленинского суда Луганска, приговорившего подсудимого к трем годам лишения свободы условно.

Как заявил в комментарии корреспонденту УНИАН адвокат М.КОРШУНОВОЙ Владимир РАКОВ, подавать апелляцию они не собираются.

Отвечая на вопросы журналистов после заседания суда, М.КОРШУНОВА заявила, что из Луганска выезжать не собирается и чего опасаться, она не знает. На вопрос "нанимать ли ей охрану", она просто пожала плечами.

Пострадавшая также поблагодарила журналистов за поддержку.

В то же время сам Р.ЛАНДИК после оглашения приговора очень быстро покинул здание суда в окружении охраны и на вопросы журналистов не реагировал.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 января, Ленинский суд Луганска приговорил депутата Луганского городского совета Р.ЛАНДИКА к трем годам лишения свободы с отсрочкой от отбытия наказания на два года.

Суд обязал его не выезжать за пределы места жительства без разрешения правоохранительных органов.

Также суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде и освободил Р.ЛАНДИКА из-под стражи в здании суда.

Справка УНИАН. 4 июля ночью в ресторане «Баккара» в Луганске сын народного депутата от Партии регионов Владимира ЛАНДИКА, депутат Луганского горсовета Р.ЛАНДИК избил М.КОРШУНОВУ. Видеозапись избиения попала в Интернет.

7 июля прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело в отношении Р.ЛАНДИКА по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Он был объявлен в розыск и задержан в Краснодаре (РФ).

21 сентября Р.ЛАНДИКА экстрадировали из России в Украину для привлечения к уголовной ответственности, а 24 сентября - этапировали в Луганск.

26 сентября Ленинский районный суд Луганска оставил Р.ЛАНДИКА под стражей до вынесения приговора.

31 октября стало известно, что Р.ЛАНДИК и М.КОРШУНОВА подписали мировое соглашение.

8 декабря пострадавшая М.КОРШУНОВА подтвердила в суде получение компенсации в размере 5 тыс. долларов. 9 декабря отец обвиняемого заявил, что передал девушке 320 тыс. грн.