Присяжнюк переводит котельные на уголь и стружку

В Киевской области отопления объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства будет переводиться с газа на уголь и пеллеты (прессованная стружка, являющаяся результатом деревообработки).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, об этом заявил губернатор Анатолий ПРИСЯЖНЮК.

В результате, по его словам, область получит экономию в сумме около 100 млн. грн.

В частности, отметив, что сегодня Украина покупает газ намного дороже, чем европейские страны, и что это заставляет искать альтернативу, А.ПРИСЯЖНЮК сообщил: «Мы пригласили инвестора из Славутича, который выпускает котлы нового поколения, работающие на пеллетах. В этом году мы планируем перевести как можно больше котельных в образовании и здравоохранении на новые энергосберегающие котельные, которые откажутся от газа. Аналогичные изменения будут и на других предприятиях, в частности, в жилищно-коммунальном хозяйстве».

Для примера успешного применения энергосберегающих технологий А.ПРИСЯЖНЮК назвал животноводческий комплекс «Нива Переяславщины», который отказался от газа и отапливает свои помещения соломой, и на отопление 20 тыс. кв. м помещений используется 100-120 тонн прессованной в тюки соломы стоимостью 5-7 млн. грн., тогда как для отопления газом тратилось 25-30 млн. грн. в год.

Также, по словам губернатора, на Узинском сахарном заводе нашли альтернативу газу – используют пеллеты из отходов, и сейчас вместо 30 млн. грн. в год тратят в шесть раз меньше.

«В Киевской области работают три завода по выпуску пеллетов. О строительстве еще двух, в частности, в Иванковском районе, где пеллеты будут производиться из торфа, ведутся переговоры», - добавил председатель КОГА.