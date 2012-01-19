Луценко - суду: Если мы продолжим такой темп, я просто не выдержу

Адвокаты настаивают на необходимости сделать сегодня перерыв в заседании Печерского райсуда Киева из-за ухудшения состояния здоровья экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, после возобновления судебного заседания сторона защиты напомнила суду, что недавнее медицинское обследование Ю.ЛУЦЕНКО показало, что у него на 15-20% от нормы увеличилась поджелудочная железа.

Учитывая это, жена экс-министра, которая является одновременно его защитником, Ирина ЛУЦЕНКО, обращаясь к суду, сказала: «Ваша честь, я Вас очень прошу не проводить сегодня заседание. Дайте ему отдохнуть. Ему врачи назначили 6-разовое питание, 4-разовый прием лекарств. Такие гонки в суде ни к чему хорошему не приведут».

В свою очередь, адвокат Алексей БАГАНЕЦ в поддержку ходатайства отметил: «Я прошу, чтобы Вы, Ваша честь, не только дали ЛУЦЕНКО, как говорит Ирина Степановна, отдохнуть, но и подлечиться, привести себя в порядок, чтобы он полноценно мог принимать участие в судебном процессе».

Выступая в поддержку ходатайства своей защиты, обращаясь к суду, Ю.ЛУЦЕНКО сказал: «На самом деле, мои ощущения я давно умею терпеть, но новый режим суда приводит к обострению болезни… Еще до судов мне проводили обследование, и выявили обострение заболевания… Если мы продолжим такой темп, я его просто не выдержу. Это я говорю не с тем, чтобы «закосить», а это реальные обстоятельства… Просто есть какие-то границы, которые человеческий организм не может терпеть. Мне сделали несколько уколов, но они действуют лишь 2 часа. Я готов к ежедневным заседаниям, но если они будут идти по 8 часов, нормально работать не сможем, и сегодняшняя ситуация повторится».