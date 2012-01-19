Отставка Ярошенко - не последняя в правительстве?
Источник: Азаров доработает до выборов
Отставка министра финансов Украины Федора ЯРОШЕНКО не последняя кадровая перестановка в правительстве.
Об этом пишет газета “Известия в Украине» (№ 8 от 19 января) со ссылкой на источник, хорошо знакомый с кадровой политикой Президента Виктора ЯНУКОВИЧА.
«В ближайшее время будет еще не одна отставка», - сказал собеседник издания.
В то же время, источник отметил, что премьер-министр Николай АЗАРОВ доработает на своей должности как минимум до окончания парламентских выборов, когда прояснится новый политический «ландшафт».
Как сообщал УНИАН, 18 января Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ принял оставку Федора ЯРОШЕНКО с должности министра финансов.
В тот же день на этот пост был назначен Валерий ХОРОШКОВСКИЙ, ранее возглавлявший СБУ.