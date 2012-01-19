Министерским портфелем Хорошковский не ограничится?

Валерий ХОРОШКОВСКИЙ в скором времени должность министра финансов может совместить с вице-премьерством.

Об этом пишет газета “Коммерсант-Украина” (№ 4 от 19 января).

Источники в Администрации Президента утверждают, что, по замыслу главы государства, появление В.ХОРОШКОВСКОГО в правительстве должно разблокировать ход реформ в стране. "Мы сознательно пошли на перевод ХОРОШКОВСКОГО. Это последний шанс спасти правительство Николая АЗАРОВА и усилить Кабмин. Конечно, мы отдаем себе отчет в том, что с его уходом из СБУ можем потерять темп в борьбе с коррупцией, локомотивом которой был ХОРОШКОВСКИЙ, но сейчас его усилия нужны в Кабинете министров, в Минфине, чтобы устранить недостатки в работе министерства", - сказал собеседник издания.

Эксперты уверены, что появление В.ХОРОШКОВСКОГО в правительстве приведет к серьезному перераспределению влияния в Кабмине. По информации издания, пост министра - не последняя должность, которую он займет в ближайшее время. В Администрации Президента готовы к тому, чтобы В.ХОРОШКОВСКИЙ стал одним из заместителей главы правительства.

Как известно, сейчас в Кабмине вакантна должность вице-премьера, освободившаяся после того, как ранее занимавший ее Виктор ТИХОНОВ был уволен и позже назначен послом Украины в Беларуси.