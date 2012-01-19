Премию Бандеры будут вручать накануне 1 января

Львовский областной совет намерен учредить ежегодную премию имени проводника Организации украинских националистов Степана Бандеры, которой будут награждать за весомый вклад в построение национального Украинского государства, судьбоносные общественно-политические решения и научно-теоретические наработки в области создания государства.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского областного совета.

Как отмечается в сообщении, депутатская комиссия по вопросам образования и науки Львовского областного совета рассмотрела и поддержала предложенный заместителем председателя комиссии Ириной ФАРИОН проект Положения о премии имени Степана Бандеры. По решению комиссии, премию будут присуждать в трех номинациях: политическая, общественная, научная деятельность. Премию будут присуждать ежегодно в канун 1 января – дня рождения С.Бандеры. (В этом году – по случаю Акта восстановления Украинского государства 30 июня 1941 года с торжественным вручением 30 июня 2012 года). Денежное вознаграждение каждого из лауреатов премии будет составлять 20 тыс. грн.

Премией будут отмечать общественных и политических деятелей, государственнические, общественные и научные институты (или научных работников) за весомый вклад в построение национального Украинского государства, судьбоносные общественно-политические решения и научно-теоретические наработки в области создания государства.

Автор проекта заметила, что фигура С.Бандеры выдвигает особые требования к претендентам, поэтому соискателя премии должны выдвигать общественные, политические и научные институты с обязательными рекомендациями по меньшей мере трех авторитетных общественных, политических и научных деятелей способом представления текстового тезисного изложения своей общественной, политической и научной деятельности и ее результатов в украинском создании (проект, изобретение, инвестиции, научно-теоретические труды: монография, пособие и т. п. соответствующего направления) государства, информирует пресс-служба.