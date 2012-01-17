Попов: Важные вопросы в Киеве будут решаться на референдумах

Проект нового Генерального плана Киева должны принимать киевляне на местном референдуме. Как сообщает пресс-служба, такую ​​позицию глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов высказал во время встречи с коллективом Киевского университета имени Бориса Гринченко.

По словам главы КГГА, вынесению вопроса на референдум должны предшествовать общественные слушания и общественное обсуждение проекта.

Глава КГГА отметил, что годы власти в Киеве превращалась в инструмент реализации собственных интересов узких групп, так называемых «избранных», а сама столица - на арену политических баталий и политических манипуляций. В результате, реальная власть в городе оказывалась в руках людей, которые ради собственной выгоды принимали решения, имевшие разрушительные последствия для столицы.

«Чиновничья и депутатская коррупция вызвала ужасные последствия. Земли и имущество киевлян за бесценок распродавались и даже просто раздавались. Коммерческо-коррупционная застройка стала угрожать исторической самобытности нашего древнего города и его уникальной природе, днепровским склонам и островам», - сказал председатель КГГА.

Александр Попов отметил, что путем больших усилий новая власть положила конец коррупционным проявлениям, вернула в коммунальную собственность часть земель и имущества, отчужденных без учета интересов киевлян. По его словам, в процессе этой работы укрепилось понимание того, что наиболее важные вопросы жизнедеятельности города должны решаться на референдумах.

«Власть киевлян с декларации станет реальностью. Я буду настаивать, чтобы ни один важный вопрос не решался без участия общины, чтобы киевляне сами определяли перспективы развития города и принимали все принципиальные решения. Закон наделяет нас правом проводить референдумы. Как глава исполнительной власти Киева, как гражданин я буду делать все, чтобы референдумы стали нормой киевского самоуправления», - отметил глава КГГА.

Александр Попов подчеркнул, что власти города имеют положительный опыт плодотворного сотрудничества с жителями Киева. Организованное администрацией общественное обсуждение Стратегии развития Киева до 2025 года, тысячи предложений, замечаний и изменений, которые поступили от киевлян, позволили подготовить и утвердить взвешенный перспективный план развития на ближайшие 15 лет.

«Мы будем и дальше развивать прямое общение, прямую коммуникацию между администрацией и киевлянами. Каждый киевлянин, если он считает, что поставленный вопрос затрагивает интересы всего общества и, соответственно, стоит общегородского обсуждения, может предложить его к рассмотрению на общегородском референдуме. Задача же администрации, и мое личное, сделать все для того, чтобы такие вопросы выносились на референдум и решались общиной города, в интересах самой общины, в интересах Киева», - отметил глава КГГА.