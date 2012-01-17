В БЮТ говорят, что Кличко в КОД не пускают советники

В Комитете сопротивления диктатуре (КОД) советуют партии «УДАР» Виталия Кличко присоединиться к ним. Об этом в интервью «Главкому» сказал народный депутат от «БЮТ-Батькивщины» Андрей Павловский.

«Кличко мы советуем присоединиться к КОДу, потому что он говорит, что является оппозицией, но как-то организационно неохваченно стоит в стороне. Мы ему говорим, что конструктивно настроены, что заинтересованы в расширении нашего оппозиционного объединения. Пожалуйста, Виталий, пиши заявление и входи в КОД! Оформляй официально свои отношения с оппозицией – и тебя не обидят», - сказал бютовец.

Но, по словам Павловского, Кличко говорит, что ему не советуют этого делать советники. «Возникает вопрос – какие это советники и откуда?», - сказал нардеп.

У него сложилось впечатление, что, «может, он (Кличко. – Ред.) политик еще такой неопытный, что за него такие важные вопросы решает кто-то другой».

Павловский также добавил, что в КОДе не считают своими конкурентами на округах кандидатов от «УДАРа». «Кличко не будет создавать конкуренцию, потому что его сила слишком региональная. Он имеет определенную популярность среди киевлян, потому что он баллотировался здесь в мэры, его знают и так далее. Но поверьте, по тем замерам, что мы проводили на Галичине, у его силы максимум 0,2–0,3%. Там им лучше вообще никого не выдвигать, а все-таки соглашаться на те округа, где он со своими коллегами может рассчитывать на успех», - сказал бютовец.