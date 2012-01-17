Азаров объяснил, почему Украина не подает в суд

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ не исключает, что обращение в суд о пересмотре цены на российский газ может привести к невыгодному результату.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе интервью телекомпании «Поділля-центр» (Хмельницкий).

«Вариант судебного решения остается. Мы его не закрываем. Если мы не договоримся, то у нас просто не будет другой возможности», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом премьер так прокомментировал предложения относительно необходимости обращения Украины в суд для пересмотра газовых контрактов: «Некоторые спрашивают, почему не обратимся в суд. Хорошо, мы обратимся в суд, и начнется судебный процесс, который продлится минимум год. Но этот год мы будем платить за газ эту высокую цену и ждать решения суда. А если решение суда будет не в нашу пользу? Какие у нас тогда останутся аргументы с нашими партнерами?».

В то же время Н.АЗАРОВ еще раз отметил невыгодность газовых контрактов 2009 года и завышенность цены на российский газ.

«Тот контракт, который был подписан в январе 2009 года на крайне невыгодных для Украины условиях, получатся, что Украина в этом контракте выступает как какое-то вассальное государство, которое не имеет никаких прав - ни пересмотреть его, ни поставить вопрос о пересмотре цены, ни получать меньше газа», - подчеркнул глава правительства.