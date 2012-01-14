К колонии Тимошенко подогнали несколько грузовиков и автокран

Возле Качановской исправительной колонии, где содержится осужденная экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, в субботу днем скопились несколько грузовиков, в том числе автокран.

Как передает корреспондент УНИАН, накануне этих машин не было, а сегодня около 14 часов, когда должен был начаться брифинг для журналистов, вблизи центральных ворот колонии уже стояли крупнотоннажные грузовики, в частности и самосвалы, груженные старыми непригодными автомобилями.

Милиционеры, дежурящие здесь ежедневно, не могли объяснить, для чего под колонией накопили технику.

В предыдущие дни в радиусе 30 метров от центральных ворот проходной проводились разные ремонтные работы. В частности, готовили участки дороги для укладки асфальта. По небольшому периметру - там где были выкопаны траншеи под высоким ограждением колонии (поперек тротуара перед проходной) - установлен высотой в 2 метра забор из металлического листа. По линии тротуара вдоль ограждения колонии, который ведет к проходной, коммунальщики обрезали ветви деревьев.

Как и раньше, метров за 200 от центральных ворот колонии на улице Каштановой стоит знак запрета на проезд транспорта в сторону учреждения. Здесь иногда проезжают легковые автомобили, большинство которых заезжают на территорию тюрьмы. Знаками о запрете проезда также перегорожена улица Каштановая с другой стороны города.

Как сообщал УНИАН, сегодня в СМИ была распространена информация о возможной перевозке Ю.ТИМОШЕНКО из Качановской колонии в Киев. В середине дня на брифинге начальник колонии Иван ПЕРВУШКИН опроверг эти слухи, заявив, что на тот момент Ю.ТИМОШЕНКО находится в колонии.

В пятницу Ю.ТИМОШЕНКО впервые за время ее пребывания в Качановской тюрьме посетили следователи Службы безопасности Украины.