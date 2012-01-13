Попов поддержал проект «Kiev Fashion Park»

Председатель КГГА Александр Попов своим распоряжением поддержал продление проведения в Киеве проекта «Kiev Fashion Park» до 31 декабря 2012 года.

Как сообщает пресс-служба КГГА, согласно документу, организаторы указанного проекта получили разрешение на размещение скульптур и различных архитектурных экспозиций на Пейзажной аллее, Владимирской горке и в парке Тараса Шевченко.

Напомним, проект «Kiev Fashion Park» стартовал столице 1 апреля 2011 года. В его рамках, в частности, на Пейзажной аллее появились интересные архитектурные экспозиции, которые уже успели стать визиткой современного Киева. А совсем недавно в парке имени Тараса Шевченко установлена еще одна скульптура, которая имеет название «Бабушка классическая».

В этом году, получив соответствующее разрешение от городской власти, «Kiev Fashion Park» объявил открытые конкурсы объектов парковой архитектуры и дизайна для благоустройства киевского парка «Владимирская горка», а также Русановской набережной. Участникам конкурсов предлагается создать эскизные проекты объектов парковой архитектуры и дизайна, лучшие из которых будут реализованы и установлены летом в 2012 году в рамках реконструкции указанных парков силами КО «Киевзеленстрой».

Конкурсы проводятся при поддержке председателя КГГА Александра Попова, под эгидой Киевской организации Национального союза архитекторов Украины (КОНСАУ) и КО «Киевзеленстрой».