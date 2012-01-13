Тарасюк расшифровал, что означает письмо Клинтон к Тимошенко

Бывший министр иностранных дел, народный депутат, председатель Народного Руха Украины Борис ТАРАСЮК считает, что письмо государственного секретаря США Хиллари КЛИНТОН заключенной лидеру «Батькивщины» Юлии ТИМОШЕНКО свидетельствует об охлаждении отношений между США и Украиной.

Об этом Б.ТАРАСЮК написал в своем блоге на «Украинской правде».

Как профессиональный дипломат Б.ТАРАСЮК отмечает, что обращение госсекретаря США к заключенному украинскому оппозиционному лидеру - событие абсолютно нерядовое, и письмо госсекретаря США является очень серьезным месиджем для украинской власти.

«Глава внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов Америки обращается к заключенному по политическим мотивам, наиболее авторитетному оппозиционному политику в Украине. Впервые за 20-летнюю историю Украины госсекретарь США обращает внимание на предвзятое отношение украинского правосудия к лидеру оппозиции. Это говорит о том, что Соединенные Штаты не согласны с политически мотивированным и избирательным применением законодательства к лидеру оппозиции Ю.ТИМОШЕНКО. Кроме того, это свидетельствует о негативном отношении Вашингтона к нынешней украинской власти», - считает экс-министр иностранных дел.

По его мнению, Соединенные Штаты разочарованы в реагировании Президента Украины, официальной власти Украины на предыдущие обращения Белого дома, что также свидетельствует о появлении в отношениях между Украиной и США очень серьезной трещины. «Это своеобразное предупреждение украинской власти в контексте украинско-американских взаимоотношений», - отмечает Б.ТАРАСЮК.

«Официальный Вашингтон в который раз подчеркнул, что без изменения отношения нынешней украинской власти к оппозиции в целом и Ю.ТИМОШЕНКО, в частности, можно говорить о начале периода "охлаждения" между Украиной и США», - убежден дипломат.

В то же время, по его словам, реакцию украинской власти на этот месидж трудно прогнозировать, «поскольку логика ее действий является непрогнозируемой».

«Я считаю, что то, с какой "последовательностью" украинская власть шла к обострению отношений с США и Европейским Союзом, свидетельствует лишь об одном – ни о каких евроинтеграционных планах речь не идет, поскольку главная цель – сведение счетов с самым рейтинговым оппозиционным политиком, которого власть боится. Это затмевает все другие, декларируемые цели украинской власти, в том числе европейскую интеграцию», - считает Б.ТАРАСЮК.

По его словам, можно ожидать замораживания состояния украинско-американских отношений, их стагнации, пока украинская власть не продемонстрирует свое желание и готовность изменить свою недемократическую политику как в государстве в целом, так и в отношении к оппозиции.

«Кроме того, думаю, что в США, как и в ЕС будут следить за ситуацией в Украине и до парламентских выборов будут ожидать изменения в отношениях. Позиция США, как и ЕС по отношению к Украине будет зависеть от характера парламентских выборов, на предмет их соответствия европейским стандартам открытости и демократичности», - убежден Б.ТАРАСЮК.

«Сегодня мяч на поле украинской власти и имеет значение то, как именно власть разыграет этот мяч. Если поведение власти не изменится до парламентских выборов, на потепление не стоит надеяться и только выборы 2012 года смогут показать перспективу этих взаимоотношений», - прогнозирует Б.ТАРАСЮК.

При этом он добавил, что если власть будет делать ставку на фальсификацию, Украину будут ожидать серьезные заморозки в отношениях с Соединенными Штатами Америки, Европейским Союзом, Международным валютным фондом и Всемирным банком, а «итогом станет дрейф украинской власти на восток, в объятия Москвы».

Как сообщал УНИАН, на днях Х.КЛИНТОН направила письмо в адрес Ю.ТИМОШЕНКО, в котором заявила, что США будут продолжать отстаивать необходимость надлежащего процесса судопроизводства в Украине, а также освобождение экс-премьер-министра и других заключенных бывших правительственных чиновников.

Кроме того, Х.КЛИНТОН подчеркнула благосклонность США в проведении свободных выборов с участием всех легитимных политических кандидатов и партий Украины.

«Это является еще одним критически важным шагом к европейской интеграции и делом, которое Ваша страна успешно осуществляла в прошлом. Надеюсь, что так будет и во время парламентских выборов в октябре», - говорится в письме.