Работники театра протестуют против увольнения директора

В Кировограде работники областного академического музыкально-драматического театра им. М. Кропивницкого протестуют против незаконного, по их мнению, увольнение директора и художественного руководителя Михаила ИЛЬЯШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, акция протеста вчера состоялась под стенами Кировоградской облгосадминистрации.

Поддержать актеров пришли представители ВО «Свобода», «Фронту Змін», УНП, УДАР, «Батьківщини», творческая интеллигенция и активные общественные деятели города.

В неправомерной смене директора творческий коллектив театра обвиняет руководство области. Контракт облсовета с М.ИЛЬЯШЕНКО закончился 31 декабря 2011 года. Вместо того, чтобы вынести данный вопрос на рассмотрение областной сессии, председатель Кировоградского облсовета единолично подписал распоряжение о назначении нового директора театра – руководителя местного детского танцевального коллектива «Конвалія» Игоря СПИНУЛА.

Такую замену работники театра считают неадекватной, ведь М.ИЛЬЯШЕНКО проработал в должности директора и художественного руководителя театра 9 лет, имеет авторитет среди коллег не только в Кировограде. Новое назначение они называют рейдерским захватом, поскольку на следующий год в государственном бюджете запланировано существенное поступление средств на восстановление аварийного здания театра им. М. Кропивницкого.

Сбор подписей в поддержку М.ИЛЬЯШЕНКО ведется с начала 2012 года. Кроме того, кировоградские театралы заручились на всеукраинском уровне поддержкой своих коллег из Херсона, Черновцов, Львова, Тернополя, Луцка и Крыма.

Также от работников театра прозвучало предупреждение областной власти о бойкоте деятельности И.СПИНУЛА, вплоть до отказа выходить на сцену во время спектаклей.

Из областной госадминистрации к участникам акции протеста никто не вышел.