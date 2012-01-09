МВД: Рождественские праздники в Украине прошли спокойно
16:19, 09 января 2012Политика
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16 тысяч правоохранителей несли службу
Новогодние и Рождественские праздники на территории Украины в целом прошли спокойно.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.
В сообщении отмечается, что во время праздничных дней чрезвычайных происшествий и нарушений общественного порядка в местах массового скопления людей не зарегистрировано.
Во время празднований более 16 тысяч правоохранителей несли службу в усиленном режиме.
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