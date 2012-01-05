Хлопоты с этапированием Тимошенко Пшонка переложил на другие плечи

Депутатское обращение по поводу этапирования экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО из Киевского СИЗО в Качановскую исправительную колонию №54 направлено в прокуратуру столицы.

Как сообщил УНИАН руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Юрий БОЙЧЕНКО, обращение поступило от народного депутата из фракции "БЮТ-Батькивщина" Сергея ВЛАСЕНКО и двух других депутатов.

"Депутатское обращение рассмотрено и направлено в прокуратуру Киева, которая осуществляет надзор за соблюдением законности в СИЗО", - сказал Ю.БОЙЧЕНКО.

Он добавил, что обращение будет рассмотрено в течение 10 дней.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 января, С.ВЛАСЕНКО заявил, что защита обжаловала этапирование Ю.ТИМОШЕНКО в Качановскую исправительную колонию №54 в Харькове.

11 октября Печерский районный суд Киева приговорил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы за превышение власти и служебных полномочий во время заключения газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Апелляционный суд Киева 23 декабря оставил приговор в силе.

30 декабря Ю.ТИМОШЕНКО этапировали из Киевского СИЗО в Качановскую женскую колонию №54 в Харькове. По данным Государственной пенитенциарной службы Украины, направление Ю.ТИМОШЕНКО в пенитенциарное учреждение было осуществлено в связи с вступлением в законную силу приговора, вынесенного Печерским районным судом г. Киева, который был оставлен в силе постановлением Апелляционного суда от 23 декабря 2011 года, с соблюдением всех требований действующего законодательства.