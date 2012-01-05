ЦИК просит 3.5 млн. гривен на внеочередные выборы

Центральная избирательная комиссия утвердила объем расходов из государственного бюджета в сумме 3 млн. 509 тыс. грн. на проведение 58 внеочередных местных выборов в 23 регионах Украины, которые должны состояться 18 марта текущего года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЦИК, соответствующее решение было принято комиссией во время сегодняшнего заседания.

Соответствующую сумму средств должно выделить Министерство финансов Украины.

Кроме того, на заседании ЦИК была утверждена временная смета Центральной избирательной комиссии на выполнение бюджетной программы «Функционирование Государственного реестра избирателей» на первый квартал 2012 года на общую сумму 364,2 тыс. грн.