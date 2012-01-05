Сорока: Тимошенко не получает никакой медицинской помощи

Экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО настаивает на ее обследовании независимыми врачами.

Об этом сегодня по просьбе лидера партии «Батькивщина» заявила ее пресс-секретарь Марина СОРОКА, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

Как отмечается в сообщении, «медицинские консилиумы и комиссии Минздрава продолжают дезинформировать общество о реальном состоянии здоровья Ю.ТИМОШЕНКО и помогают воплощению сценария режима по ее моральному и физическому уничтожению».

«С маниакальным упорством режим продолжает штамповать неправдивые заявления относительно состояния здоровья Юлии ТИМОШЕНКО. Люди в белых халатах из Министерства здравоохранения, которые забыли о клятве Гиппократа, и потеряв стыд продолжают дезинформировать общество, озвучивают и подписывают справки и заявления, написанные под диктовку Банковой. По просьбе Юлии Владимировны ТИМОШЕНКО заявляю, что она отказывается от политических медицинских комиссий, сформированных в Администрации Президента, и настаивает на обследовании ее независимыми врачами, которых готовы предоставить международные организации и правительства демократических стран», - заявила пресс-секретарь.

По словам М.СОРОКИ, «Юлия ТИМОШЕНКО не доверяет врачам, которые зависимы от режима и ползают перед ним на коленях. Напомню, что помощь в исследовании состояния здоровья и лечении Юлии ТИМОШЕНКО была предложена правительством Канады. Однако режим боится допуска независимых медиков, потому что тогда весь мир ужаснется от фашистских методов нынешней власти, которая не смогла морально сломать незаконно осужденную Юлию ТИМОШЕНКО, и поэтому пытается уничтожить ее физически. Также напомню, что в медицинских экспертизах, которые предоставляла в судилище защита, уважаемый в медицинских кругах человек - профессор Николай ПОЛИЩУК, который является учителем многих известных нейрохирургов Украины и бывшим министром здравоохранения, отметил, что промедление с лечением Юлии ТИМОШЕНКО может привести к ужасным последствиям и не исключил инвалидность», - заявила М.СОРОКА.

«Юлия Владимировна не получает никакой медицинской помощи, обезболивающее не является лечением», - подчеркнула пресс-секретарь.