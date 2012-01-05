Под окна Тимошенко прибыла делегация из Киева

Сегодня около 12.30 к стенам Качановской исправительной колонии Харькова, где сейчас находится экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, подъехал автобус с представителями столичного палаточного городка.

Столичную делегацию возглавил председатель киевской городской организации «Батькивщины», народный депутат Юрий ОДАРЧЕНКО, сообщили УНИАН в столичной парторганизации.

«Автобус выехал из Киева в 5 часов утра, никаких эксцессов на протяжении движения не было», - сказал он.

Запланированы мирная акция и брифинг для журналистов.