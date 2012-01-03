Азаров не рискует говорить о существенном улучшении жизни людей

Премьер-министр Николай АЗАРОВ констатирует, что о существенном улучшении жизни людей еще говорить нельзя.

Об этом он сказал, приветствуя коллектив Секретариата Кабинета министров с новогодними и рождественскими праздниками, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

«Я доволен тем, как правительство проводит свою социальную политику. Мы делаем все, что только возможно», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, еще нельзя говорить о существенном улучшении жизни людей, поскольку правительству приходилось бороться с чрезвычайно глубоким кризисом. Но, считает премьер, уже сейчас можно констатировать, что страна вышла на стабильный путь развития, и это является важным результатом работы Кабинета министров. Об этом, в частности, свидетельствует рост покупательной способности граждан, добавил Н.АЗАРОВ.

Премьер-министр отметил, что в стране наблюдается рост социальных выплат, который правительство может гарантировать и обеспечить за счет роста экономики. Но, в то же время, по его словам, если бы правительству не пришлось колоссальные средства направлять на погашение государственных долгов, то социальные гарантии украинцев росли бы большими темпами. К тому же значительные суммы снимаются с казначейских счетов с целью удовлетворения судебных исков по выплате больших пенсий и компенсаций чернобыльцам, добавил Н.АЗАРОВ.

Он убежден, что 2012 год будет успешнее, чем предыдущий. «2012 год будет ключевым в плане развития. Мы снова будем иметь основание для развития», - сказал глава правительства.