Янукович надеется на Данию

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выразил надежду, что председательство Дании в Совете ЕС в тесном взаимодействии с институтами ЕС и другими государствами-членами будет содействовать дальнейшему развитию сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом, первоочередными задачами которого на ближайшую перспективу являются заключение Соглашения об ассоциации и достижение прогресса в реализации Плана действий по либерализации визового режима.

Об этом говорится в приветствии Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА премьер-министру Королевства Дания Хелле ТОРНИНГ-ШМИДТ по случаю начала председательства Королевства Дания в Совете ЕС.

Глава Украинского государства пожелал Дании успехов в реализации определенных целей и приоритетов председательства. «Верю, что Дания в этом ответственном статусе внесет важный вклад в обеспечение экономического роста в ЕС и развитие сильной и успешной объединенной Европы», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Он также подтвердил готовность к открытому и плодотворному диалогу по всем актуальным вопросам интеграции Украины к ЕС, а также двусторонним украинско-датским отношениям. Президент Украины пригласил премьер-министра Дании посетить Украину с визитом в удобное время.

В.ЯНУКОВИЧ пожелал премьер-министру Х.ТОРНИНГ-ШМИДТ успехов во всех начинаниях, а государству Дания – процветания и согласия.

Как сообщал УНИАН, 1 января 2012 года Дания начала председательствовать в Европейском Союзе.

Копенгаген будет председательствовать в ЕС после Варшавы шесть месяцев – до 1 июля 2012 года.