Тимошенко уже почти довезли до колонии?

Экс-премьер-министра Юлию Тимошенко этапировали в одну из колоний Харьковской области.

Об этом сообщает источник "Украинской правды".

По словам источника, Тимошенко находится в 1-2-х часах езды от Качановской исправительной колонии, где ее уже ожидают.

Тимошенко начали этапировать приблизительно в 5-ть часов утра пятницы.

Ее перевозят в инвалидной коляске, потому что самостоятельно она передвигаться не может.

По словам собеседника, в колонии также уже приготовили коляску для транспортировки экс-премьера.

Как известно, Печерский райсуд Киева 11 октября осудил Тимошенко к 7 годам заключения, признав виновной в превышении полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году, что причинило убытки государству.

Апелляционный суд Киева 23 декабря оставил в силе приговор Печерского райсуда по "газовому делу".

В то же время, по решению Шевченковского райсуда Киева от 8 декабря Тимошенко должна находиться в СИЗО: такую меру пресечения суд избрал ей в деле относительно деятельности корпорации "Единые энергетические системы Украины".

Адвокаты экс-премьера говорили, что пока действует это решение Шевченковского райсуда, Тимошенко не могут направить в тюрьму.

Министр юстиции Александр Лавринович также объяснял, что пока расследуются еще ряд дел в отношении Тимошенко, ее в колонию не направят.